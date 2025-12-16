"Полюс" расскажет о золотодобыче в наццентре "Россия" в Красноярске

© Фото : Пресс-служба "Полюс" "Полюс" расскажет о золотодобыче в наццентре "Россия" в Красноярске

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Компания "Полюс" представила стенд о современной золотодобыче в новом национальном центре "Россия", который открылся в понедельник в Красноярске, сообщает пресс-служба организации.

Посетителям стенда предлагают цифровое путешествие: от добычи руды в карьерах до применения золота в космосе, электронике и медицине.

Гости увидят макет карьера Восточный — самого глубокого в России (880 метров), узнают об Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате (ГОК) - крупнейшем производственном активе компании и смогут погрузиться в современные технологии на примере интерактивных моделей шаровой мельницы, флотационной машины и технологии биоокисления.

"Экспозиция "Полюса" в национальном центре "Россия" показывает вклад компании в промышленность, развитие инфраструктуры. Компания представляет собой драйвер экономического роста региона, принимая во внимание наши инвестиционные проекты, такие как строительство пятой золотоизвлекательной фабрики ЗИФ-5 на месторождении Благодатное в Красноярском крае. Именно промышленный потенциал выделяет наш край на фоне регионов Сибирского федерального округа", - отметил директор по работе с государственными органами Красноярского Края компании "Полюс" Сергей Горбачев.

В блоке профессий посетители познакомятся с работой инженеров, технологов, геологов и других специалистов золотодобывающей отрасли. А самые маленькие гости выставки через интерактивные игры узнают о роли бактерий в добыче золота.

"Мы продолжаем наш просветительский трек, поскольку рассказываем как о золотодобыче в целом, так и, безусловно, о современном производстве на Олимпиадинском ГОКе - месторождениях Олимпиада и Благодатное. Экспозиция знакомит не только взрослых с достижениями региона, ведь Красноярский край - лидер по добыче золота в стране. Но и подрастающее поколение узнает об интересных и перспективных профессиях в золотодобывающей отрасли", - сказала директор по связям с общественностью компании "Полюс" Виктория Васильева.

Она добавила, что на стенде также представлены истории геологов, маркшейдеров, обогатителей, инженеров по охране труда и промышленной безопасности и других специалистов.