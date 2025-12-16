Рейтинг@Mail.ru
Жители Полтавы устроили засаду на сотрудников ТЦК
05:58 16.12.2025 (обновлено: 09:53 16.12.2025)
Жители Полтавы устроили засаду на сотрудников ТЦК
Жители Полтавы устроили засаду на сотрудников ТЦК
Жители Полтавы ликвидировали троих сотрудников украинского ТЦК, напав на них из засады, четверо сотрудников военкомата остались инвалидами, рассказал РИА... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
полтава
украина
сергей лебедев
полтава
украина
2025
в мире, полтава, украина, сергей лебедев
В мире, Полтава, Украина, Сергей Лебедев
Жители Полтавы устроили засаду на сотрудников ТЦК

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Жители Полтавы ликвидировали троих сотрудников украинского ТЦК, напав на них из засады, четверо сотрудников военкомата остались инвалидами, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Полтаве ТЦК погнались за парнем в пригороде района Вакуленцы. Парень забежал в переулок, ТЦК - за ним, а там их ждало еще несколько парней. В итоге трое ТЦКашников были убиты, еще четверо остались инвалидами", - сказал Лебедев.
В сети интернет широко распространены видео силовой мобилизации на Украине. На кадрах видно, как представители военкоматов избивают мужчин мобилизационного возраста и увозят их в неизвестном направлении.
Украинские военторги публикуют объявления о продаже шевронов Я не из ТЦК - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Военторги Украины публикуют объявления о продаже шевронов "Я не из ТЦК"
В миреПолтаваУкраинаСергей Лебедев
 
 
