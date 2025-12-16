https://ria.ru/20251216/poltava-2062277340.html
Жители Полтавы устроили засаду на сотрудников ТЦК
Жители Полтавы устроили засаду на сотрудников ТЦК - РИА Новости, 16.12.2025
Жители Полтавы устроили засаду на сотрудников ТЦК
Жители Полтавы ликвидировали троих сотрудников украинского ТЦК, напав на них из засады, четверо сотрудников военкомата остались инвалидами, рассказал РИА... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T05:58:00+03:00
2025-12-16T05:58:00+03:00
2025-12-16T09:53:00+03:00
в мире
полтава
украина
сергей лебедев
полтава
украина
Жители Полтавы устроили засаду на сотрудников ТЦК
РИА Новости: жители Полтавы убили трех сотрудников ТЦК из засады