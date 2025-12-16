Премьер Польши пожаловался, что президент его игнорирует

ВАРШАВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск пожаловался журналистам, что президент страны Кароль Навроцкий не отвечает на его звонки.
"Я предпринял, и это очень легко доказать, попытки тесного сотрудничества с президентом, если речь идет о внешней политике, но много-много недель нет никакой реакции, включая отсутствие ответов на телефонные звонки", — сказал он.
При этом он уточнил, что ранее Навроцкий не игнорировал премьера. По его словам, таким образом президент ставит под угрозу сотрудничество как конституционную обязанность, идет на конфликт и вторгается в компетенции правительства.
"Для меня важнее всего то, что президент Навроцкий и его окружение де-факто отказываются сотрудничать, если речь идет о внешней политике. Я почти ежедневно сталкиваюсь с попытками поставить под сомнение авторитет польского правительства и Польши кем-то из окружения президента, что очень плохо отражается на наших интересах", — пояснил Туск.
Президент и премьер Польши находятся в оппозиции друг к другу, так как Туск руководит правящей партией "Гражданская коалиция", а Навроцкий выдвигался от противостоящей ей политсилы "Право и справедливость".