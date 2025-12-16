Рейтинг@Mail.ru
18:50 16.12.2025 (обновлено: 19:19 16.12.2025)
Премьер Польши пожаловался, что президент его игнорирует
Премьер Польши пожаловался, что президент его игнорирует
Премьер Польши Дональд Туск пожаловался журналистам, что президент страны Кароль Навроцкий не отвечает на его звонки. РИА Новости, 16.12.2025
Премьер Польши пожаловался, что президент его игнорирует

ВАРШАВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск пожаловался журналистам, что президент страны Кароль Навроцкий не отвечает на его звонки.
"Я предпринял, и это очень легко доказать, попытки тесного сотрудничества с президентом, если речь идет о внешней политике, но много-много недель нет никакой реакции, включая отсутствие ответов на телефонные звонки", — сказал он.
При этом он уточнил, что ранее Навроцкий не игнорировал премьера. По его словам, таким образом президент ставит под угрозу сотрудничество как конституционную обязанность, идет на конфликт и вторгается в компетенции правительства.
"Для меня важнее всего то, что президент Навроцкий и его окружение де-факто отказываются сотрудничать, если речь идет о внешней политике. Я почти ежедневно сталкиваюсь с попытками поставить под сомнение авторитет польского правительства и Польши кем-то из окружения президента, что очень плохо отражается на наших интересах", — пояснил Туск.
Президент и премьер Польши находятся в оппозиции друг к другу, так как Туск руководит правящей партией "Гражданская коалиция", а Навроцкий выдвигался от противостоящей ей политсилы "Право и справедливость".
