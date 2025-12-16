Премьер Польши пожаловался, что президент его игнорирует

ВАРШАВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск пожаловался журналистам, что президент страны Кароль Навроцкий не отвечает на его звонки.

"Я предпринял, и это очень легко доказать, попытки тесного сотрудничества с президентом, если речь идет о внешней политике, но много-много недель нет никакой реакции, включая отсутствие ответов на телефонные звонки", — сказал он.