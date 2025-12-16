Рейтинг@Mail.ru
Польша и Украина никогда не были партнерами, заявил вице-спикер сейма - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 16.12.2025 (обновлено: 21:25 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/polsha-2062449554.html
Польша и Украина никогда не были партнерами, заявил вице-спикер сейма
Польша и Украина никогда не были партнерами, заявил вице-спикер сейма - РИА Новости, 16.12.2025
Польша и Украина никогда не были партнерами, заявил вице-спикер сейма
Польша и Украина никогда не были партнерами, всегда оставались соперниками, заявил вице-спикер польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:43:00+03:00
2025-12-16T21:25:00+03:00
в мире
польша
кшиштоф босак
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
https://ria.ru/20251216/polsha-2062374613.html
польша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, кшиштоф босак, украина, киев
В мире, Польша, Кшиштоф Босак, Украина, Киев
Польша и Украина никогда не были партнерами, заявил вице-спикер сейма

Босак: Польша и Украина никогда не были партнерами, а только соперниками

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 16 дек — РИА Новости. Польша и Украина никогда не были партнерами, всегда оставались соперниками, заявил вице-спикер польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак.
"Я считаю, что между Польшей и Украиной никогда не было настоящего партнерства. Было ожесточенное соперничество", — сказал он в программе "Граффити" на телеканале Polsat News.
По словам Босака, "украинцам это партнерство никогда не было нужно".
"Они просто проводили свою жесткую политику. Так было до войны, так было во время войны, и я боюсь, что так будет и после войны", — отметил он.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение — аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.
Кадр видео конфликта поляков с украинцами в Познани - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Польше напали на украинцев из-за языка
Вчера, 13:55
 
В миреПольшаКшиштоф БосакУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала