Польша и Украина никогда не были партнерами, заявил вице-спикер сейма

ВАРШАВА, 16 дек — РИА Новости. Польша и Украина никогда не были партнерами, всегда оставались соперниками, заявил вице-спикер польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак.
По словам Босака, "украинцам это партнерство никогда не было нужно".
"Они просто проводили свою жесткую политику. Так было до войны, так было во время войны, и я боюсь, что так будет и после войны", — отметил он.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение — аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.
