13:55 16.12.2025 (обновлено: 14:06 16.12.2025)
В Польше напали на украинцев из-за языка
В Польше напали на украинцев из-за языка
Граждане Украины подверглись нападению в польской Познани из-за того, что разговаривали на украинском языке, сообщает телеканал TVN. РИА Новости, 16.12.2025
в мире, познань, украина, россия, польша
В мире, Познань, Украина, Россия, Польша
В Польше напали на украинцев из-за языка

В Познани украинцы подверглись нападению из-за языка

ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. Граждане Украины подверглись нападению в польской Познани из-за того, что разговаривали на украинском языке, сообщает телеканал TVN.
Об инциденте сообщил на своей странице в Facebook* член городского совета Познани Анджей Прендке, который стал свидетелем событий и сделал видеозапись.
На записи видно, как двое мужчин, услышав украинскую речь, стали оскорблять пару украинцев. После словесной перепалки, мужчину повалили и начали избивать. Также побои нанесли женщине, когда она пыталась его защитить.
По словам Прендке, пострадавшие украинцы решили не обращаться в полицию.
В свою очередь, представитель местной полиции Анджей Боровяк сообщил, что в итоге полиция нашла и задержала хулиганов. Они оказались 27-летними местными жителями. Обоим будут предъявлены обвинения, связанные с дискриминацией на этнической почве.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Украинцы в Польше устроили расправу над соотечественником
1 октября, 18:05
 
