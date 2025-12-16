https://ria.ru/20251216/polsha-2062374613.html
В Польше напали на украинцев из-за языка
Граждане Украины подверглись нападению в польской Познани из-за того, что разговаривали на украинском языке, сообщает телеканал TVN. РИА Новости, 16.12.2025
в мире
В Познани украинцы подверглись нападению из-за языка
ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости.
Граждане Украины подверглись нападению в польской Познани из-за того, что разговаривали на украинском языке, сообщает телеканал TVN
Об инциденте сообщил на своей странице в Facebook
* член городского совета Познани
Анджей Прендке, который стал свидетелем событий и сделал видеозапись.
На записи видно, как двое мужчин, услышав украинскую речь, стали оскорблять пару украинцев. После словесной перепалки, мужчину повалили и начали избивать. Также побои нанесли женщине, когда она пыталась его защитить.
По словам Прендке, пострадавшие украинцы решили не обращаться в полицию.
В свою очередь, представитель местной полиции Анджей Боровяк сообщил, что в итоге полиция нашла и задержала хулиганов. Они оказались 27-летними местными жителями. Обоим будут предъявлены обвинения, связанные с дискриминацией на этнической почве.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.