В Польше задержали студента по подозрению в подготовке теракта
12:02 16.12.2025 (обновлено: 12:26 16.12.2025)
В Польше задержали студента по подозрению в подготовке теракта
Студент католического университета задержан в Люблине по подозрению в подготовке взрыва на рождественской ярмарке
в мире, люблин, польша, россия, исламское государство*
В мире, Люблин, Польша, Россия, Исламское государство*
Полиция в Польше
Полиция в Польше
© пресс-служба министра национальной обороны Польши
Полиция в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. Студент католического университета задержан в Люблине по подозрению в подготовке взрыва на рождественской ярмарке, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.
"Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Матеуша В., студента католического университета в Люблине, по подозрению в планировании массового покушения на рождественской ярмарке с использованием взрывчатки", - написал Добжиньский на платформе Х.
Он отметил, что задержанный ранее искал информацию о способах самостоятельного изготовления материалов для совершения террористического акта.
По информации Добжиньского, Матеуш В. также планировал "вступить в террористическую организацию, чтобы получить помощь в осуществлении задуманного".
"Целью преступления было запугивание большого количества людей и поддержка "Исламского государства"*", - говорится в сообщении.
В ходе расследования у подозреваемого изъяли устройства хранения данных и "предметы, связанные с исламом".
По решению суда молодой человек проведет следующие три месяца под стражей.
Позже Добжиньский в беседе с журналистами уточнил, что подозреваемый является поляком и происходит из католической семьи.
"Это 19-летний поляк, его родители поляки, он житель центральной Польши. Семья, насколько я ориентируюсь, очень католическая. Во время обучения в католическом университете он заинтересовался исламом, заинтересовался терроризмом", - сказал пресс-секретарь.
При этом он заявил, что на этот раз польские власти не подозревают Россию в злонамеренных действиях в отношении Польши.
"Предваряя ваши вопросы, хочу сказать, что здесь нет никакого российского следа", - сказал Добжиньский.
* Террористическая организация, запрещена в России
