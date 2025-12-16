В Польше задержали студента по подозрению в подготовке теракта

ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. Студент католического университета задержан в Люблине по подозрению в подготовке взрыва на рождественской ярмарке, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.

"Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Матеуша В., студента католического университета в Люблине , по подозрению в планировании массового покушения на рождественской ярмарке с использованием взрывчатки", - написал Добжиньский на платформе Х.

Он отметил, что задержанный ранее искал информацию о способах самостоятельного изготовления материалов для совершения террористического акта.

По информации Добжиньского, Матеуш В. также планировал "вступить в террористическую организацию, чтобы получить помощь в осуществлении задуманного".

"Целью преступления было запугивание большого количества людей и поддержка " Исламского государства "*", - говорится в сообщении.

В ходе расследования у подозреваемого изъяли устройства хранения данных и "предметы, связанные с исламом".

По решению суда молодой человек проведет следующие три месяца под стражей.

Позже Добжиньский в беседе с журналистами уточнил, что подозреваемый является поляком и происходит из католической семьи.

"Это 19-летний поляк, его родители поляки, он житель центральной Польши. Семья, насколько я ориентируюсь, очень католическая. Во время обучения в католическом университете он заинтересовался исламом, заинтересовался терроризмом", - сказал пресс-секретарь.

При этом он заявил, что на этот раз польские власти не подозревают Россию в злонамеренных действиях в отношении Польши.

"Предваряя ваши вопросы, хочу сказать, что здесь нет никакого российского следа", - сказал Добжиньский.