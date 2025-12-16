Рейтинг@Mail.ru
В Польше военный дрон упал возле жилого дома
01:54 16.12.2025 (обновлено: 02:56 16.12.2025)
В Польше военный дрон упал возле жилого дома
Военный дрон упал на частной территории возле жилого дома в Польше, никто не пострадал, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 16.12.2025
2025
ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. Военный дрон упал на частной территории возле жилого дома в Польше, никто не пострадал, сообщает радиостанция RMF FM.
"В Лекове Мазовецкого воеводства военный дрон упал возле жилого дома на частной территории", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, речь скорее всего идет о разведывательном беспилотнике, который упал во время учений польских солдат.
"Беспилотник не повредил ни одно здание, и никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружения сбитого беспилотника, 10 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Польше заявили об обнаружении очередного упавшего дрона
30 сентября, 23:15
 
