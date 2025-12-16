https://ria.ru/20251216/polsha-2062263271.html
В Польше военный дрон упал возле жилого дома
В Польше военный дрон упал возле жилого дома
Военный дрон упал на частной территории возле жилого дома в Польше, никто не пострадал, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 16.12.2025
RMF FM: возле жилого дома в польском Лекове упал разведывательный дрон