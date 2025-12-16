Санкции США ставят Мадуро в тяжелое положение, утверждает Бессент

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро якобы находится в тяжелом положении на фоне санкционного давления Соединенных Штатов в отношении латиноамериканской страны.
Президент США Дональд Трамп сообщил 10 декабря о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
"Венесуэльская нефть находилась под санкциями уже много лет, но теперь президент Трамп проявил инициативу... были досмотрены суда, перевозившие подсанкционную венесуэльскую нефть, и именно на основании этих полномочий мы её изымаем. И я считаю, что режим Мадуро находится в безнадежной ситуации", - сказал Бессент каналу Fox Business.
Никаких других доказательств глава американского минфина не привел.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.