Фигуранта дела о покушении на Соловьева хотят приговорить к пожизненному

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обвинение попросило суд приговорить к пожизненному лишению свободы Андрея Пронского - основного фигуранта дела о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.

"Прошу… назначить Пронскому наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 15 лет в тюрьме, остальной части – в колонии, со штрафом 1 миллион рублей", - заявила в прениях прокурор.