Фигуранта дела о покушении на Соловьева хотят приговорить к пожизненному
Фигуранта дела о покушении на Соловьева хотят приговорить к пожизненному - РИА Новости, 16.12.2025
Фигуранта дела о покушении на Соловьева хотят приговорить к пожизненному
Обвинение попросило суд приговорить к пожизненному лишению свободы Андрея Пронского - основного фигуранта дела о подготовке покушения на журналиста Владимира... РИА Новости, 16.12.2025
Фигуранта дела о покушении на Соловьева хотят приговорить к пожизненному
Основному фигуранту дела о покушении на Соловьева запросили пожизненный срок