Фигуранта дела о покушении на Соловьева хотят приговорить к пожизненному
17:21 16.12.2025 (обновлено: 17:34 16.12.2025)
Фигуранта дела о покушении на Соловьева хотят приговорить к пожизненному
происшествия
владимир соловьев (телеведущий)
владимир беляков
происшествия, владимир соловьев (телеведущий), владимир беляков
Происшествия, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Беляков
Фигуранта дела о покушении на Соловьева хотят приговорить к пожизненному

Основному фигуранту дела о покушении на Соловьева запросили пожизненный срок

Андрей Пронский, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы
Андрей Пронский, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Андрей Пронский, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обвинение попросило суд приговорить к пожизненному лишению свободы Андрея Пронского - основного фигуранта дела о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Прошу… назначить Пронскому наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 15 лет в тюрьме, остальной части – в колонии, со штрафом 1 миллион рублей", - заявила в прениях прокурор.
Ещё одному фигуранту Владимиру Белякову запросили 30 лет лишения свободы.
