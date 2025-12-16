В Забайкалье подростков будут судить за поджог леса в интересах Украины

Рейтинг@Mail.ru
04:54 16.12.2025 (обновлено: 05:50 16.12.2025)
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Двух подростков, которые поджигали лес в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае по заданию куратора в интересах Украины, будут судить по статьям за терроризм, сообщает прокуратура региона.
В июле СК России сообщал, что возбуждено уголовное дело о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса, приведшем к ущербу на сумму более 322 миллиона рублей, и арестовали.
Один из подростков, подозреваемых в поджоге леса, во время следственных мероприятий. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Забайкалье завели дело на подростков, подозреваемых в поджоге леса
29 июля, 08:06
В региональном управлении ФСБ России РИА Новости сообщали, что подростки четыре раза поджигали лес в районе Атамановки по заданию куратора в интересах Украины за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей.
По версии следствия, в июне 2025 года 16-летний житель Читинского района Забайкальского края с использованием интернета установил контакт с неизвестным лицом - куратором, который за денежное вознаграждение предложил поджигать объекты социальной инфраструктуры, связи и жизнеобеспечения, совершать иные террористические акты для дестабилизации деятельности органов государственной власти и устрашения населения. Согласившись на это, обвиняемый в ответ предложил куратору совершить поджог леса в Читинском районе, используя сложную ситуацию с природными пожарами в Забайкалье.
Получив дальнейшие инструкции, подросток вовлек в совершение преступления своего 16-летнего знакомого. Вместе они приобрели бензин и зажигалки, а затем подожгли лес недалеко от поселка Атамановка. Свои действия снимали на видео, запись направили куратору для отчета, при этом какого-либо вознаграждения не получили.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Ивановской области подростка будут судить за сообщения о минировании
Вчера, 17:29
Действия поджигателей привели к возникновению лесного пожара, что создало угрозу жизни и здоровью людей, уничтожения имущества, а также дестабилизации деятельности органов противопожарной охраны и волонтеров.
"Заместитель прокурора Забайкальского края Алексей Радченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих несовершеннолетних местных жителей... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу во 2-й Восточный окружной военный суд", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пунктам "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение и иное вовлечение лица в совершение преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ).
В свою очередь, УФСБ региона уточнило, что подростки под видом волонтеров поджигали леса с 20 по 25 июля. В СУСК Забайкалья отметили, что обвиняемые подожгли у поселка сухую траву и хвою за обещанное вознаграждение в размере от 1,2 тысячи до двух тысяч долларов США, которое им так и не дали.
Преступления выявлены оперативными подразделениями региональных управлений ФСБ и МВД России.
Обвиняемым, с учетом их возраста, может грозить до десяти лет лишения свободы.
Лес в районе поселка Атамановка в Забайкалье загорелся в июне, пожар тушили более недели, локализован он был на площади семь тысяч гектаров.
Задержание подростка, который планировал теракт в храме в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта
25 ноября, 09:49
 
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
