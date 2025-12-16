В Забайкалье подростков будут судить за поджог леса в интересах Украины

ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Двух подростков, которые поджигали лес в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае по заданию куратора в интересах Украины, будут судить по статьям за терроризм, сообщает прокуратура региона.

В июле СК России сообщал, что возбуждено уголовное дело о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины . Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса, приведшем к ущербу на сумму более 322 миллиона рублей, и арестовали.

В региональном управлении ФСБ России РИА Новости сообщали, что подростки четыре раза поджигали лес в районе Атамановки по заданию куратора в интересах Украины за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей.

По версии следствия, в июне 2025 года 16-летний житель Читинского района Забайкальского края с использованием интернета установил контакт с неизвестным лицом - куратором, который за денежное вознаграждение предложил поджигать объекты социальной инфраструктуры, связи и жизнеобеспечения, совершать иные террористические акты для дестабилизации деятельности органов государственной власти и устрашения населения. Согласившись на это, обвиняемый в ответ предложил куратору совершить поджог леса в Читинском районе, используя сложную ситуацию с природными пожарами в Забайкалье.

Получив дальнейшие инструкции, подросток вовлек в совершение преступления своего 16-летнего знакомого. Вместе они приобрели бензин и зажигалки, а затем подожгли лес недалеко от поселка Атамановка. Свои действия снимали на видео, запись направили куратору для отчета, при этом какого-либо вознаграждения не получили.

Действия поджигателей привели к возникновению лесного пожара, что создало угрозу жизни и здоровью людей, уничтожения имущества, а также дестабилизации деятельности органов противопожарной охраны и волонтеров.

"Заместитель прокурора Забайкальского края Алексей Радченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих несовершеннолетних местных жителей... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу во 2-й Восточный окружной военный суд", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пунктам "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение и иное вовлечение лица в совершение преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ).

В свою очередь, УФСБ региона уточнило, что подростки под видом волонтеров поджигали леса с 20 по 25 июля. В СУСК Забайкалья отметили, что обвиняемые подожгли у поселка сухую траву и хвою за обещанное вознаграждение в размере от 1,2 тысячи до двух тысяч долларов США, которое им так и не дали.

Преступления выявлены оперативными подразделениями региональных управлений ФСБ и МВД России.

Обвиняемым, с учетом их возраста, может грозить до десяти лет лишения свободы.