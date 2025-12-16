Подросток ранил охранника и ребенка в Успенской школе в Одинцово

Рейтинг@Mail.ru
11:29 16.12.2025 (обновлено: 11:49 16.12.2025)
© Кадр видео из соцсетей/RTУспенская СОШ в поселке Горки-2, где произошло нападение
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подросток в Успенской школе в Одинцово напал на охранника и еще одного ребенка, сообщили РИА Новости в СК России.
Как рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, при нападении погиб ученик четвертого класса.
По данным МВД, сначала школьник напал на охранника, распылил ему в лицо газовый баллончик, а затем ранил 10-летнего мальчика. Преступника задержали и везут в следственные органы.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Сотрудники правоохранительных органов на территории Успенской СОШ в поселке Горки-2 - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Стали известны подробности ЧП в школе в Одинцово
10:50
 
ПроисшествияОдинцовоКсения МишоноваМосковская область (Подмосковье)
 
 
