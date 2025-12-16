https://ria.ru/20251216/podrostok-2062319269.html
Подросток ранил охранника и ребенка в Успенской школе в Одинцово
Подросток ранил охранника и ребенка в Успенской школе в Одинцово - РИА Новости, 16.12.2025
Подросток ранил охранника и ребенка в Успенской школе в Одинцово
Подросток в Успенской школе в Одинцово напал на охранника и еще одного ребенка, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 16.12.2025
Новости
ru-RU
