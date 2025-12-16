Рейтинг@Mail.ru
Еще две подлодки проекта 677 планируют заложить в 2026 году
13:01 16.12.2025 (обновлено: 13:07 16.12.2025)
Еще две подлодки проекта 677 планируют заложить в 2026 году
александр моисеев (вмф)
вмф рф
адмиралтейские верфи
объединенная судостроительная корпорация
александр моисеев (вмф), вмф рф, адмиралтейские верфи, объединенная судостроительная корпорация
Александр Моисеев (ВМФ), ВМФ РФ, Адмиралтейские верфи, Объединенная судостроительная корпорация
Еще две подлодки проекта 677 планируют заложить в 2026 году

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Кронштадт"
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Кронштадт". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Еще две дизель-электрические подводные лодки проекта 677 планируется заложить в начале 2026 года, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.
"Это перспектива неатомных подводных лодок. Мы приняли очередной корабль, еще два на разных этапах строительства. Уже заключены контракты в рамках действующего гособоронзаказа - еще два корабля (подводные лодки проекта 677 – ред.). И, думаю, в ближайшее время, в начале следующего года мы будем участниками закладки этих кораблей", - сказал он журналистам после церемонии подъема Андреевского флага на подлодке "Великие Луки" проекта 677, построенной на Адмиралтейских верфях (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Дизель-электрические подлодки проекта 677 ("Лада") предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника. Они, в частности, оснащаются крылатыми ракетами "Калибр". Отличаются низким уровнем шумности, способны развивать скорость более 20 узлов и погружаться на глубину более 300 метров.
Александр Моисеев (ВМФ)ВМФ РФАдмиралтейские верфиОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
