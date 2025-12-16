Еще две подлодки проекта 677 планируют заложить в 2026 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Еще две дизель-электрические подводные лодки проекта 677 планируется заложить в начале 2026 года, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.

Дизель-электрические подлодки проекта 677 ("Лада") предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника. Они, в частности, оснащаются крылатыми ракетами "Калибр". Отличаются низким уровнем шумности, способны развивать скорость более 20 узлов и погружаться на глубину более 300 метров.