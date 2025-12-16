Еще две подлодки проекта 677 планируют заложить в 2026 году

https://ria.ru/20251216/podlodka-2062359117.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Еще две дизель-электрические подводные лодки проекта 677 планируется заложить в начале 2026 года, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.
"Это перспектива неатомных подводных лодок. Мы приняли очередной корабль, еще два на разных этапах строительства. Уже заключены контракты в рамках действующего гособоронзаказа - еще два корабля (подводные лодки проекта 677 – ред.). И, думаю, в ближайшее время, в начале следующего года мы будем участниками закладки этих кораблей", - сказал он журналистам после церемонии подъема Андреевского флага на подлодке "Великие Луки" проекта 677, построенной на Адмиралтейских верфях
(входит в Объединенную судостроительную корпорацию
).
Дизель-электрические подлодки проекта 677 ("Лада") предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника. Они, в частности, оснащаются крылатыми ракетами "Калибр". Отличаются низким уровнем шумности, способны развивать скорость более 20 узлов и погружаться на глубину более 300 метров.