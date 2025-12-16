Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
03:49 16.12.2025
Каждый девятый россиянин не собирается ничего дарить на Новый год
Каждый девятый россиянин не собирается ничего дарить на Новый год
Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год, при этом твердо решил, что ничего дарить не собирается, каждый девятый житель страны
общество, новый год, россия
Общество, Новый год, Россия
Каждый девятый россиянин не собирается ничего дарить на Новый год

РИА Новости: 11 процентов россиян не собираются дарить подарки

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год, при этом твердо решил, что ничего дарить не собирается, каждый девятый житель страны, говорится в совместном исследовании компаний SuperJob и Madame Coco для РИА Новости.
"Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год. 72% будут одаривать своих родственников. 4 из 10 поздравят своих любимых. 3 из 10 - друзей. Каждый шестой (17%) планирует сделать подарок себе. Каждый восьмой (13%) - коллегам по работе. И только 11% россиян не собираются дарить подарки", - показало исследование мнений 3 тысяч респондентов. У опрошенных была возможность указать необходимое количество вариантов ответа.
Как показало исследование, мужчины чаще дарят подарки вторым половинам, женщины же чаще поздравляют родственников, друзей, коллег и себя не забывают.
Молодежь до 35 лет активнее поздравляет родственников, любимых и друзей. А подарков коллегам больше шансов дождаться от россиян старше 45 лет, отметили аналитики.
По данным магазина домашнего текстиля и товаров для дома Madame Coco, россияне начинают покупать подарки заранее - уже со второй половины ноября и к середине декабря продажи увеличиваются вдвое по сравнению с периодом стабильного спроса.
Опрос
Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
Проголосовали:1209
