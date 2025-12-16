Каждый девятый россиянин не собирается ничего дарить на Новый год

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год, при этом твердо решил, что ничего дарить не собирается, каждый девятый житель страны, говорится в совместном исследовании компаний SuperJob и Madame Coco для РИА Новости.

"Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год. 72% будут одаривать своих родственников. 4 из 10 поздравят своих любимых. 3 из 10 - друзей. Каждый шестой (17%) планирует сделать подарок себе. Каждый восьмой (13%) - коллегам по работе. И только 11% россиян не собираются дарить подарки", - показало исследование мнений 3 тысяч респондентов. У опрошенных была возможность указать необходимое количество вариантов ответа.

Как показало исследование, мужчины чаще дарят подарки вторым половинам, женщины же чаще поздравляют родственников, друзей, коллег и себя не забывают.

Молодежь до 35 лет активнее поздравляет родственников, любимых и друзей. А подарков коллегам больше шансов дождаться от россиян старше 45 лет, отметили аналитики.

По данным магазина домашнего текстиля и товаров для дома Madame Coco, россияне начинают покупать подарки заранее - уже со второй половины ноября и к середине декабря продажи увеличиваются вдвое по сравнению с периодом стабильного спроса.