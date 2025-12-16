Жительнице Великого Новгорода в больнице удалили здоровую почку

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Пожилой новгородке в больнице Великого Новгорода удалили здоровую почку, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области.
«
"По версии следствия, в сентябре 2025 года в одном из медицинских учреждений Великого Новгорода женщине 1940 года рождения удалили здоровую почку… В результате… причинен тяжкий вред здоровью... Прокуратура Великого Новгорода признала законным и обоснованным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в нарушение установленных процедур объем операции был изменен без проведения обязательного консилиума врачей, что привело к удалению здорового органа.
Как уточняет пресс-служба СУСК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз.
В Бурятии наказали медиков, по ошибке удаливших здоровую почку
24 сентября, 09:43