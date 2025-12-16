Жительнице Великого Новгорода в больнице удалили здоровую почку

«

"По версии следствия, в сентябре 2025 года в одном из медицинских учреждений Великого Новгорода женщине 1940 года рождения удалили здоровую почку… В результате… причинен тяжкий вред здоровью... Прокуратура Великого Новгорода признала законным и обоснованным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.