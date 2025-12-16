Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Великого Новгорода в больнице удалили здоровую почку - РИА Новости, 16.12.2025
17:12 16.12.2025
Жительнице Великого Новгорода в больнице удалили здоровую почку
Жительнице Великого Новгорода в больнице удалили здоровую почку - РИА Новости, 16.12.2025
Жительнице Великого Новгорода в больнице удалили здоровую почку
Пожилой новгородке в больнице Великого Новгорода удалили здоровую почку, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2025
происшествия, великий новгород, россия, новгородская область
Происшествия, Великий Новгород, Россия, Новгородская область
Жительнице Великого Новгорода в больнице удалили здоровую почку

В Великом Новгороде женщине удалили здоровую почку, СК возбудил уголовное дело

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Пожилой новгородке в больнице Великого Новгорода удалили здоровую почку, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области.
«

"По версии следствия, в сентябре 2025 года в одном из медицинских учреждений Великого Новгорода женщине 1940 года рождения удалили здоровую почку… В результате… причинен тяжкий вред здоровью... Прокуратура Великого Новгорода признала законным и обоснованным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в нарушение установленных процедур объем операции был изменен без проведения обязательного консилиума врачей, что привело к удалению здорового органа.
Как уточняет пресс-служба СУСК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Бурятии наказали медиков, по ошибке удаливших здоровую почку
24 сентября, 09:43
 
ПроисшествияВеликий НовгородРоссияНовгородская область
 
 
