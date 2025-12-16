Писториус сообщил о планах передать Украине ракеты Sidewinder

БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о планах передать Украине в 2026 году из запасов бундесвера управляемые ракеты Sidewinder, при этом Россия не раз подчеркивала, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию.