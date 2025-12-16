Рейтинг@Mail.ru
Писториус сообщил о планах передать Украине ракеты Sidewinder - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/pistorius-2062486953.html
Писториус сообщил о планах передать Украине ракеты Sidewinder
Писториус сообщил о планах передать Украине ракеты Sidewinder - РИА Новости, 16.12.2025
Писториус сообщил о планах передать Украине ракеты Sidewinder
Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о планах передать Украине в 2026 году из запасов бундесвера управляемые ракеты Sidewinder, при этом Россия не раз... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T20:41:00+03:00
2025-12-16T20:41:00+03:00
украина
германия
россия
сергей лавров
борис писториус
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055534405_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a89bc7f8dd02ead95f442bd062fd5ed.jpg
https://ria.ru/20251216/es-2062477764.html
https://ria.ru/20251215/zelenskiy-2062039989.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055534405_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96f0b1c6d6f200117b1d27f130caf0da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, германия, россия, сергей лавров, борис писториус, нато, в мире
Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, Борис Писториус, НАТО, В мире
Писториус сообщил о планах передать Украине ракеты Sidewinder

Писториус: бундесвер поставит ВСУ большое количество ракет Sidewinder

© AP Photo / Markus SchreiberБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о планах передать Украине в 2026 году из запасов бундесвера управляемые ракеты Sidewinder, при этом Россия не раз подчеркивала, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию.
"В следующем году будет поставлено большое количество ракет класса "воздух-воздух" Sidewinder из запасов бундесвера", - приводит слова Писториуса агентство DPA.
Рубен Брекелманс - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Брекелманс рассказал, на что потратят помощь Украине в 700 миллионов евро
Вчера, 19:33
Министр также сообщил, что Германия поставила Украине две системы ПВО Patriot и уже девятую систему IRIS-T.
Минобороны ФРГ в августе сообщало, что Германия поставит Украине две системы Patriot: сначала передадут пусковые установки, другие элементы системы будут поставлены в течение двух-трех месяцев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, являются "игрой с огнем" и мешают урегулированию. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе
15 декабря, 08:29
 
УкраинаГерманияРоссияСергей ЛавровБорис ПисториусНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала