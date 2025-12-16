Писториус сообщил о планах передать Украине ракеты Sidewinder

БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о планах передать Украине в 2026 году из запасов бундесвера управляемые ракеты Sidewinder, при этом Россия не раз подчеркивала, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию.
"В следующем году будет поставлено большое количество ракет класса "воздух-воздух" Sidewinder из запасов бундесвера", - приводит слова Писториуса агентство DPA.
Минобороны ФРГ в августе сообщало, что Германия поставит Украине две системы Patriot: сначала передадут пусковые установки, другие элементы системы будут поставлены в течение двух-трех месяцев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, являются "игрой с огнем" и мешают урегулированию. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
