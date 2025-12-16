Рейтинг@Mail.ru
Западные журналисты примут участие в прямой линии Путина, заявил Песков
21:43 16.12.2025 (обновлено: 21:54 16.12.2025)
Западные журналисты примут участие в прямой линии Путина, заявил Песков
Западные журналисты примут участие в прямой линии Путина, заявил Песков

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Зарубежные журналисты, в том числе представители СМИ из недружественных стран, примут участие в "Итогах года с Владимиром Путиным" и получат возможность задать свой вопрос президенту, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, они будут. Будут и из дружественных стран. И те, кто продолжают здесь работать из недружественных стран. Я бы не сказал, что здесь много работают, но все равно есть те, кто последовательно продолжают здесь свою деятельность. И они будут здесь, да. Будут на программе. У них будет возможность задать вопрос так же, как и у всех", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин напомнил о предложении журналистам посетить Красноармейск
2 декабря, 18:38
 
Россия, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
