Западные журналисты примут участие в прямой линии Путина, заявил Песков

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Зарубежные журналисты, в том числе представители СМИ из недружественных стран, примут участие в "Итогах года с Владимиром Путиным" и получат возможность задать свой вопрос президенту, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.