Песков шуткой ответил на вопрос о планах "коалиции желающих" - РИА Новости, 16.12.2025
21:00 16.12.2025 (обновлено: 21:46 16.12.2025)
Песков шуткой ответил на вопрос о планах "коалиции желающих"
Песков шуткой ответил на вопрос о планах "коалиции желающих" - РИА Новости, 16.12.2025
Песков шуткой ответил на вопрос о планах "коалиции желающих"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шуткой ответил на вопрос журналистов о планах "коалиции желающих" по размещению войск на Украине. РИА Новости, 16.12.2025
Песков шуткой ответил на вопрос о планах "коалиции желающих"

Песков ответил шуткой на планы коалиции желающих разместить войска на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шуткой ответил на вопрос журналистов о планах "коалиции желающих" по размещению войск на Украине.
Пресс-секретарь главы государства во вторник посетил колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным".
"Коалиция желающих" на прямую линию не обращалась", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления европейских политиков по поводу размещения войск на Украине.
В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что "коалиция желающих" завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращения огня.
В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
