https://ria.ru/20251216/peskov-2062487971.html
Песков отметил снижение числа обращений от героев СВО на прямую линию
Песков отметил снижение числа обращений от героев СВО на прямую линию - РИА Новости, 16.12.2025
Песков отметил снижение числа обращений от героев СВО на прямую линию
Обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, связанных с острыми проблемами героев СВО, в этом году стало меньше, это означает, что работа по... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T20:56:00+03:00
2025-12-16T20:56:00+03:00
2025-12-16T20:56:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061198019_0:24:3555:2024_1920x0_80_0_0_3354abf29ff6d04ff4057a1070f2a54b.jpg
https://ria.ru/20251205/itogi-2060080556.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061198019_603:0:3334:2048_1920x0_80_0_0_af7a31b790b040bc86dad30d63e83a72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Песков отметил снижение числа обращений от героев СВО на прямую линию
Песков: обращений на прямую линию с Путиным о проблемах героев СВО стало меньше
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, связанных с острыми проблемами героев СВО, в этом году стало меньше, это означает, что работа по поддержке военнослужащих приносит свои плоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Проблемные вопросы наших героев СВО острые, их меньше стало. То есть это означает, что всё-таки работа ведется, и она приносит свои плоды. Где-то на пятом-шестом месте, наверное, эти вопросы. Здравоохранение - меньше стало", - сказал Песков
журналистам, говоря о вопросах, которые поступают на прямую линию.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что от граждан поступает много обращений по социальной теме, в том числе по пособиям и помощи.
"Традиционны инфраструктурные вопросы, связанных с ипотекой много вопросов. И отдельно взятые, которые даже трудно уложить в какие-то кластеры", - добавил Песков.