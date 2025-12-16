Песков отметил снижение числа обращений от героев СВО на прямую линию

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, связанных с острыми проблемами героев СВО, в этом году стало меньше, это означает, что работа по поддержке военнослужащих приносит свои плоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

« "Проблемные вопросы наших героев СВО острые, их меньше стало. То есть это означает, что всё-таки работа ведется, и она приносит свои плоды. Где-то на пятом-шестом месте, наверное, эти вопросы. Здравоохранение - меньше стало", - сказал Песков журналистам, говоря о вопросах, которые поступают на прямую линию.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что от граждан поступает много обращений по социальной теме, в том числе по пособиям и помощи.