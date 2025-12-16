Песков посетил колл-центр "Итоги года с Путиным"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посетил колл-центр, где обрабатывают вопросы на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Народный фронт.
«
"Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в колл-центре программы "Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
Отмечается, что Песков посмотрел, как организована работа волонтеров и нейросети Сбербанка GigaChat, пообщался с операторами колл-центра - ветеранами СВО и активистами Народного фронта.
"Очень здорово. Вам огромное спасибо, что вы помогаете", - сказал Песков на видео, опубликованном Народным фронтом.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.