16.12.2025
20:49 16.12.2025
Песков посетил колл-центр "Итоги года с Путиным"
Песков посетил колл-центр "Итоги года с Путиным"
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посетил колл-центр, где обрабатывают вопросы на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщил... РИА Новости, 16.12.2025
Песков посетил колл-центр, где обрабатывают вопросы на прямую линию с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посетил колл-центр, где обрабатывают вопросы на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Народный фронт.
"Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в колл-центре программы "Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
Отмечается, что Песков посмотрел, как организована работа волонтеров и нейросети Сбербанка GigaChat, пообщался с операторами колл-центра - ветеранами СВО и активистами Народного фронта.
"Очень здорово. Вам огромное спасибо, что вы помогаете", - сказал Песков на видео, опубликованном Народным фронтом.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
На прямую линию с Путиным поступило более 1,6 миллиона обращений
Вчера, 18:51
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСбербанк РоссииИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
