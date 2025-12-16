Рейтинг@Mail.ru
Песков: участие Европы в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 16.12.2025 (обновлено: 20:07 16.12.2025)
Песков: участие Европы в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего
Песков: участие Европы в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего - РИА Новости, 16.12.2025
Песков: участие Европы в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего
Договоренности, достигнутые на переговорах по урегулированию на Украине с участием Европы, могут быть неприемлемы для России, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 16.12.2025
Песков: участие Европы в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего

Песков: предложения европейцев по Украине потенциально неприемлемы для России

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Договоренности, достигнутые на переговорах по урегулированию на Украине с участием Европы, могут быть неприемлемы для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит", — сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
Вчера, 08:00
По его словам, перед организацией нового раунда переговоров необходимо ознакомиться с результатами контактов Вашингтона с Киевом при участии представителей европейских стран.

Обсуждение американской мирной инициативы

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил Владимир Путин, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщается, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
Вчера, 07:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаДмитрий ПесковМирный план США по УкраинеРоссияСШАВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
