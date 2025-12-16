Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине

Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине

© Getty Images / NurPhoto / Emmanuele Contini Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине

Песков: участие Европы в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Договоренности, достигнутые на переговорах по урегулированию на Украине с участием Европы, могут быть неприемлемы для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит", — сказал он журналистам.

По его словам, перед организацией нового раунда переговоров необходимо ознакомиться с результатами контактов Вашингтона с Киевом при участии представителей европейских стран.

Обсуждение американской мирной инициативы

Джареда Кушнера . Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось. В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил Владимир Путин, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.