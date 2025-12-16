https://ria.ru/20251216/peskov-2062477123.html
Песков: участие Европы в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего
Песков: участие Европы в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего - РИА Новости, 16.12.2025
Песков: участие Европы в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего
Договоренности, достигнутые на переговорах по урегулированию на Украине с участием Европы, могут быть неприемлемы для России, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T19:27:00+03:00
2025-12-16T19:27:00+03:00
2025-12-16T20:07:00+03:00
в мире
европа
украина
дмитрий песков
мирный план сша по украине
россия
специальная военная операция на украине
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062481512_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_59fe690c6ff6c3f1f728da7e8ad98799.jpg
https://ria.ru/20251216/trupy-2062269983.html
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062280336.html
европа
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062481512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3ebee20561d30add2fb55e5a4990475.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, дмитрий песков, мирный план сша по украине, россия, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Европа, Украина, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине, Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Песков: участие Европы в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего
Песков: предложения европейцев по Украине потенциально неприемлемы для России
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Договоренности, достигнутые на переговорах по урегулированию на Украине с участием Европы, могут быть неприемлемы для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит", — сказал он журналистам.
По его словам, перед организацией нового раунда переговоров необходимо ознакомиться с результатами контактов Вашингтона с Киевом при участии представителей европейских стран.
Обсуждение американской мирной инициативы
В начале декабря Владимир Путин
принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа
и зятя американского лидера Джареда Кушнера
. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил Владимир Путин, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины
. Сообщается, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО
. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск
.