Москва не получала сигналов об итогах переговоров по Украине, заявил Песков
19:17 16.12.2025 (обновлено: 19:25 16.12.2025)
Москва не получала сигналов об итогах переговоров по Украине, заявил Песков
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва пока не получала никаких сигналов об итогах переговоров по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По сообщениям СМИ, стороны достигли согласия по ряду вопросов, а Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
"Не получала", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получала ли Москва какие-то сигналы по украинскому урегулированию.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
Вчера, 07:00
 
