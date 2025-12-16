Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
12:47 16.12.2025
Песков ответил на вопрос о последнем телефонном разговоре Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся РИА Новости, 16.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся сравнительно недавно, Кремль сообщал о нем.
Ранее Трамп заявлял, что недавно разговаривал с Путиным, не уточнив при этом, когда именно состоялся разговор. Журналисты задали Пескову вопрос, действительно ли недавно состоялся такой телефонный разговор.
"Это было сравнительно недавно. Это было, когда, собственно, посмотрите дату последнего сообщения по телефонному разговору. В целом, это, да, было сравнительно недавно", - сказал Песков журналистам.
Последний телефонный разговор президентов России и США состоялся 16 октября.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Песков прокомментировал идею рождественского перемирия
12:43
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
