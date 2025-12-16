Песков ответил на вопрос о последнем телефонном разговоре Путина и Трампа

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся сравнительно недавно, Кремль сообщал о нем.