Песков рассказал о подготовке Путина к "Итогам года" - РИА Новости, 16.12.2025
12:46 16.12.2025 (обновлено: 13:44 16.12.2025)
Песков рассказал о подготовке Путина к "Итогам года"
Песков рассказал о подготовке Путина к "Итогам года"
Сейчас вовсю идет подготовка к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2025
россия
дмитрий песков
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
сбербанк россии
политика
россия, дмитрий песков, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, сбербанк россии, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Сбербанк России, Политика
Песков: идет активная фаза подготовки к Итогам года

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сейчас вовсю идет подготовка к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Активная фаза подготовки <...> к совмещенному формату ежегодной пресс-конференции президента и его прямой линии", — сказал он.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Саратове начали проверку после жалобы на прямую линию Путина
10 декабря, 18:01
Информация по обращениям постоянно передается главе государства, он анализирует справочные данные из ведомств и статистику, добавил представитель Кремля.
Сбор вопросов на "Итоги года" стартовал в начале месяца. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, обращения будет расшифровывать "ГигаЧат" Сбербанка.
Отправить их можно через чат-бот на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru и в соцсети "Одноклассники".
Обратиться к главе государства с вопросом можно по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
На "Итоги года с Путиным" поступило более 1,1 миллиона вопросов
13 декабря, 13:26
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Сбербанк РоссииПолитика
 
 
