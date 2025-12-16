Песков рассказал о подготовке Путина к "Итогам года"

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сейчас вовсю идет подготовка к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Активная фаза подготовки <...> к совмещенному формату ежегодной пресс-конференции президента и его прямой линии", — сказал он.

Информация по обращениям постоянно передается главе государства, он анализирует справочные данные из ведомств и статистику, добавил представитель Кремля.

Сбор вопросов на "Итоги года" стартовал в начале месяца. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, обращения будет расшифровывать "ГигаЧат" Сбербанка

Отправить их можно через чат-бот на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети " ВКонтакте ". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru и в соцсети " Одноклассники ".