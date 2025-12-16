Песков прокомментировал идею рождественского перемирия

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия хочет мира, а не перемирия, чтобы Киев мог получить передышку и подготовиться к продолжению войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею Украины о рождественском перемирии.