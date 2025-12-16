https://ria.ru/20251216/peskov-2062350982.html
Песков прокомментировал идею рождественского перемирия
Песков прокомментировал идею рождественского перемирия - РИА Новости, 16.12.2025
Песков прокомментировал идею рождественского перемирия
Россия хочет мира, а не перемирия, чтобы Киев мог получить передышку и подготовиться к продолжению войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:43:00+03:00
2025-12-16T12:43:00+03:00
2025-12-16T13:38:00+03:00
россия
мир
в мире
украина
киев
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20251216/peskov-2062353188.html
россия
мир
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мир, в мире, украина, киев, дмитрий песков, мирный план сша по украине
Россия, Мир, В мире, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Песков прокомментировал идею рождественского перемирия
Песков: Россия хочет мира, а не перемирия для передышки