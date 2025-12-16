https://ria.ru/20251216/peskov-2062350779.html
Россия хочет остановить конфликт на Украине, заявил Песков
Россия хочет остановить конфликт на Украине, достичь своих целей и гарантировать мир в Европе на будущее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2025
Россия хочет остановить конфликт на Украине, заявил Песков
