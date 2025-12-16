https://ria.ru/20251216/peskov-2062350646.html
Песков рассказал о количестве обращений, поступающих на прямую линию Путина
Песков рассказал о количестве обращений, поступающих на прямую линию Путина - РИА Новости, 16.12.2025
Песков рассказал о количестве обращений, поступающих на прямую линию Путина
Поступает очень много обращений на прямую линию с президентом, они обрабатываются практически в режиме онлайн, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:43:00+03:00
2025-12-16T12:43:00+03:00
2025-12-16T13:00:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
дмитрий песков
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050112922_0:148:3322:2016_1920x0_80_0_0_4c99378a41116c3e5140a7e651f183bf.jpg
https://ria.ru/20251212/chislo-2061643610.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050112922_565:0:3296:2048_1920x0_80_0_0_712a12225e2919ba6efeb7439791523b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным — 2025, дмитрий песков, россия, владимир путин, политика
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Политика
Песков рассказал о количестве обращений, поступающих на прямую линию Путина
Песков: на прямую линию Путина поступает очень много обращений