https://ria.ru/20251216/peskov-2062350540.html
Всю информацию по обращениям на прямую линию передают Путину, заявил Песков
Всю информацию по обращениям на прямую линию передают Путину, заявил Песков - РИА Новости, 16.12.2025
Всю информацию по обращениям на прямую линию передают Путину, заявил Песков
Вся информация по поступающим обращениям на прямую линию президента передается Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:42:00+03:00
2025-12-16T12:42:00+03:00
2025-12-16T12:50:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
политика
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20251216/peskov-2062352272.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным — 2025, политика, дмитрий песков, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Всю информацию по обращениям на прямую линию передают Путину, заявил Песков
Песков: всю информацию по обращениям на прямую линию передают Путину