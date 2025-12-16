Переводчики Зеленского в Гааге дважды перепутали Россию и Украину

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Переводчики с английского и нидерландского языков на украинский во время визита Владимира Зеленского в Гаагу во вторник дважды перепутали Россию и Украину, когда переводили заявления премьера Нидерландов Дика Схофа.