Переводчики Зеленского в Гааге дважды перепутали Россию и Украину

21:20 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/perevodchiki-2062491120.html
2025-12-16T21:20:00+03:00
2025-12-16T21:20:00+03:00
в мире
россия
украина
нидерланды
владимир зеленский
совет европы
евросоюз
оон
россия
украина
нидерланды
в мире, россия, украина, нидерланды, владимир зеленский, совет европы, евросоюз, оон
В мире, Россия, Украина, Нидерланды, Владимир Зеленский, Совет Европы, Евросоюз, ООН
© AP Photo / Robin van LonkhuijsenВладимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов
© AP Photo / Robin van Lonkhuijsen
Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Переводчики с английского и нидерландского языков на украинский во время визита Владимира Зеленского в Гаагу во вторник дважды перепутали Россию и Украину, когда переводили заявления премьера Нидерландов Дика Схофа.
Схоф во вторник сообщил, что Нидерланды совместно с Советом Европы и Украиной во вторник подписали договор о создании комиссии по рассмотрению заявок о возмещении Россией ущерба украинской стороне, при этом в МИД РФ отмечали, что идеи ЕС о выплате Россией репараций Киеву оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
Вчера, 08:00
«
"Надо, чтобы Россия компенсировала России все убытки", - сказала переводчица на заседании международной комиссии по возмещению убытков Украине, переводя соответствующее заявление Схофа.
Затем уже другая переводчица во время речи премьера Нидерландов на пресс-конференции с Зеленским оговорилась, сказав, что Европа и Нидерланды должны "продолжить давить на Украину".
Трансляцию заседания международной комиссии и последующего общения с медиа вел офис Зеленского на своем YouTube-канале.
Сам Зеленский уже попадал в смешные ситуации, когда говорил на английском языке. В сентябре, выступая на Совете Безопасности ООН, он перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины вместо ее противовоздушной обороны. Говоря на английском языке, Зеленский сказал skis (звучит как "скиз") вместо skies (звучит как "скайз"). Первое переводится как "лыжи", второе - как "небо", в данном случае речь шла о ПВО. Позже он спохватился и поправил себя.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Украинская переводчица заявила, что перемирие обеспечат "трупы НАТО"
15 декабря, 23:22
 
В миреРоссияУкраинаНидерландыВладимир ЗеленскийСовет ЕвропыЕвросоюзООН
 
 
