Переводчики Зеленского в Гааге дважды перепутали Россию и Украину

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Переводчики с английского и нидерландского языков на украинский во время визита Владимира Зеленского в Гаагу во вторник дважды перепутали Россию и Украину, когда переводили заявления премьера Нидерландов Дика Схофа.
Схоф во вторник сообщил, что Нидерланды совместно с Советом Европы и Украиной во вторник подписали договор о создании комиссии по рассмотрению заявок о возмещении Россией ущерба украинской стороне, при этом в МИД РФ отмечали, что идеи ЕС о выплате Россией репараций Киеву оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
«
"Надо, чтобы Россия компенсировала России все убытки", - сказала переводчица на заседании международной комиссии по возмещению убытков Украине, переводя соответствующее заявление Схофа.
Трансляцию заседания международной комиссии и последующего общения с медиа вел офис Зеленского на своем YouTube-канале.
Сам Зеленский уже попадал в смешные ситуации, когда говорил на английском языке. В сентябре, выступая на Совете Безопасности ООН, он перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины вместо ее противовоздушной обороны. Говоря на английском языке, Зеленский сказал skis (звучит как "скиз") вместо skies (звучит как "скайз"). Первое переводится как "лыжи", второе - как "небо", в данном случае речь шла о ПВО. Позже он спохватился и поправил себя.
Украинская переводчица заявила, что перемирие обеспечат "трупы НАТО"
15 декабря, 23:22