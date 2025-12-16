Рейтинг@Mail.ru
14:06 16.12.2025
А7 доставила перевод из России в Китай за 1 час 40 минут
А7 доставила перевод из России в Китай за 1 час 40 минут

© РИА Новости / Анна Раткогло
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Платформа трансграничных платежей A7, созданная банком ПСБ, поставила рекорд по скорости осуществления переводов в Китай: операция заняла один час 40 минут, сообщает пресс-служба компании.
Традиционно время международных платежей может занимать от одного до нескольких рабочих дней, особенно при переводах через банковские корреспондентские сети, где сроки увеличиваются из-за прохождения разных уровней обработки транзакций. Технология А7 позволяет ускорить процесс заведения средств получателю.
"Мы не только делаем переводы, мы меняем ожидания рынка от международных платежей. Наша рекордная транзакция до Китая показывает, что сочетать скорость, надежность и экономическую эффективность можно и нужно", — сказал генеральный директор А7 Илан Шор.
Платежная система А7 была основана в октябре 2024 года. Она помогает российскому бизнесу проводить международные платежи независимо от внешних ограничений. Ежедневно А7 проводит по всему миру свыше 2000 операций.
