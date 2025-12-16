https://ria.ru/20251216/perevod-2062377917.html
А7 доставила перевод из России в Китай за 1 час 40 минут
А7 доставила перевод из России в Китай за 1 час 40 минут - РИА Новости, 16.12.2025
А7 доставила перевод из России в Китай за 1 час 40 минут
Платформа трансграничных платежей A7, созданная банком ПСБ, поставила рекорд по скорости осуществления переводов в Китай: операция заняла один час 40 минут,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:06:00+03:00
2025-12-16T14:06:00+03:00
2025-12-16T14:06:00+03:00
в мире
китай
россия
илан шор
компания «а7»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052385813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50fa3378b022dde25cefd666c2569174.jpg
https://ria.ru/20251106/veksel-2053195187.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052385813_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75f20082a5de3372d3b7bb694f8b802c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, илан шор, компания «а7»
В мире, Китай, Россия, Илан Шор, Компания «А7»
А7 доставила перевод из России в Китай за 1 час 40 минут
Платформа платежей A7 доставила перевод из России в Китай за 1 час 40 мину
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Платформа трансграничных платежей A7, созданная банком ПСБ, поставила рекорд по скорости осуществления переводов в Китай: операция заняла один час 40 минут, сообщает пресс-служба компании.
Традиционно время международных платежей может занимать от одного до нескольких рабочих дней, особенно при переводах через банковские корреспондентские сети, где сроки увеличиваются из-за прохождения разных уровней обработки транзакций. Технология А7 позволяет ускорить процесс заведения средств получателю.
"Мы не только делаем переводы, мы меняем ожидания рынка от международных платежей. Наша рекордная транзакция до Китая показывает, что сочетать скорость, надежность и экономическую эффективность можно и нужно", — сказал генеральный директор А7 Илан Шор.
Платежная система А7 была основана в октябре 2024 года. Она помогает российскому бизнесу проводить международные платежи независимо от внешних ограничений. Ежедневно А7 проводит по всему миру свыше 2000 операций.