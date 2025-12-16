В Пентагоне планируют реорганизовать систему командования, пишут СМИ

По информации издания, внутри американского военного министерства разрабатывается план, который предполагает снижение роли штабов Центрального командования США (CENTCOM), Европейского командования США (EUCOM) и Африканского командования США (AFRICOM) путем подчинения их новой структуре под названием Международное командование США (US International Command).

План также предусматривает реорганизацию Южного командования США (SOUTHCOM) и Северного командования США (NORTHCOM), которые отвечают за военные операции в Западном полушарии, подчиняя их новой структуре под названием Американское командование США (US Americas Command, или AMERICOM).