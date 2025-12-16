В Пентагоне планируют реорганизовать систему командования, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники Пентагона планируют реорганизовать систему командования вооруженными силами США, понизив статус нескольких региональных штабов, а также сократив количество высшего генеральского состава, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, внутри американского военного министерства разрабатывается план, который предполагает снижение роли штабов Центрального командования США (CENTCOM), Европейского командования США (EUCOM) и Африканского командования США (AFRICOM) путем подчинения их новой структуре под названием Международное командование США (US International Command).
СМИ: Пентагон перестает считать Россию стратегическим противником
12 декабря, 20:24
План также предусматривает реорганизацию Южного командования США (SOUTHCOM) и Северного командования США (NORTHCOM), которые отвечают за военные операции в Западном полушарии, подчиняя их новой структуре под названием Американское командование США (US Americas Command, или AMERICOM).
Это шаги сократят количество высших военных штабов с 11 до восьми, одновременно уменьшая число четырехзвездных генералов и адмиралов, которые напрямую подчиняются главе Пентагона Питу Хегсету.
Ожидается, что председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн ознакомит Хегсета с подробностями этого плана на этой неделе.
Как заявляют источники газеты, эти возможные шаги являются частью усилий администрации президента США Дональда Трампа по перераспределению ресурсов из Ближнего Востока и Европы и сосредоточению внимания на расширении военных операций в Западном полушарии.
Пентагону порекомендовали улучшить испытание оружия
11 декабря, 23:31