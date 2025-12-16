Рейтинг@Mail.ru
02:56 16.12.2025 (обновлено: 12:11 16.12.2025)
СМИ: в ПДД планируют внести важные изменения
СМИ: в ПДД планируют внести важные изменения

"Коммерсантъ": в России закрепят приоритет электронных знаков на дорогах

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Сотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль
Сотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Минтранс, Росавтодор и МВД по поручению правительства подготовят пакет изменений в ПДД, касающихся приоритета электронных знаков и новых требований к грузовикам, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
"Водителей обяжут соблюдать требования электронных дорожных знаков и табло (например, об ограничении скорости) — такие указатели будут иметь приоритет перед стационарными знаками. В правилах могут также закрепить минимально допустимую дистанцию между грузовиками на двухполосных дорогах — это необходимо для безопасного обгона. Также планируется разработать единые правила установления скоростных режимов на автотрассах", — говорится в публикации.
В соответствии с другим поручением Минтранс, как пишет издание, разработает правила "определения и изменения оптимальных скоростных режимов, не допуская их необоснованного снижения". В настоящий момент существует несколько обязательных к применению ГОСТов, закрепляющих правила установки знаков, включая знаки ограничения скорости. Но общих принципов введения скоростных ограничений нет — региональные власти или владельцы дорог принимают решение об ограничении скорости самостоятельно.
С 1 сентября вступило в силу постановление правительства, которое ввело новые правила предоставления преимущества на дороге транспорту со спецсигналами. Автомобилистов обязали освобождать полосу для проезда не только машинам с цветографической окраской, таким как скорая, полиция или пожарная служба, но и автомобилям с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Водители стали обязаны для их пропуска перестраиваться в соседний ряд или на обочину.
Также вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся правил перевозки детей, — их привели в соответствие с современными требованиями технических регламентов к детским удерживающим системам.
