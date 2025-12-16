США хотят модернизировать ЗРК Patriot, пишут СМИ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США хотят модернизировать зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, увеличив сектор поражения целей до максимальных 360 градусов, как это делает, в частности, российская система С-300 уже десятки лет, пишет посвященное военной тематике американское издание Military Watch Magazine со ссылкой на армию США.
По данным издания, в настоящее время американские ЗРК способны поражать цели в секторе до 120 градусов, в то время как системы КНР, РФ и КНДР способны охватить все 360 градусов. Проблема американских установок в "горячем пуске", требующем запуска ракеты под углом. В таком положении для поражения цели "сзади", ракете требуется время на разворот в воздухе, где она и теряет драгоценные секунды.
Российские, китайские и северокорейские системы за счет "холодного пуска", когда ракета без включения выбрасывается сжатым газом и уже в воздухе включает свой двигатель, могут запускать ракеты вертикально. Таким образом, они с одинаковой скоростью поражают цели со всех сторон от пуска.
"Новый вариант зенитно-ракетного комплекса большой дальности MIM-104 Patriot сможет поражать цели, не находящиеся непосредственно перед пусковыми установками. Ранее отсутствие такой возможности было одним из главных недостатков системы по сравнению с зарубежными аналогами. Эта возможность будет обеспечена разработкой как новых пусковых установок, так и новых ракет, что позволит вести огонь по целям, находящимся позади системы", - говорится в материале издания.
Military Watch Magazine отмечает, что первое применение систем "холодного пуска", которые позволяют поражать цели на 360 градусов вокруг пусковой установки, было на советских комплексах С-300, поступивших на вооружение в далеком 1978 году.
