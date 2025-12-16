США хотят модернизировать ЗРК Patriot, пишут СМИ

«

"Новый вариант зенитно-ракетного комплекса большой дальности MIM-104 Patriot сможет поражать цели, не находящиеся непосредственно перед пусковыми установками. Ранее отсутствие такой возможности было одним из главных недостатков системы по сравнению с зарубежными аналогами. Эта возможность будет обеспечена разработкой как новых пусковых установок, так и новых ракет, что позволит вести огонь по целям, находящимся позади системы", - говорится в материале издания.