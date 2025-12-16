Королев почтил память освободителей Калинина от фашистов

"Освобождение Калинина навсегда останется в наших сердцах и будет жить вместе с памятью о тысячах героях, которые сражались за город. В боях они продемонстрировали беспримерную отвагу, силу духа и верность Отечеству", – отметил Королев, его слова приводит пресс-служба.

"Спасибо вам за самоотверженность, за все, что вы сделали и делаете для родной страны! Вы передали нам любовь к Родине, готовность ее защищать, быть стойкими перед испытаниями. Сегодня эти великие традиции продолжают наши военнослужащие, которые вновь плечом к плечу сражаются за нашу страну, за ее ценности, за ее суверенитет, за ее свободу", – заявил Королев.