тверская область
тверь
виталий королев
Королев почтил память освободителей Калинина от фашистов
Врио главы Верхневолжья Королев почтил память освободителей Калинина от фашистов
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мероприятия в честь 84-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков проходят в Твери во вторник, на митинге у обелиска Победы выступил исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев, сообщает пресс-служба облправительства.
"Освобождение Калинина навсегда останется в наших сердцах и будет жить вместе с памятью о тысячах героях, которые сражались за город. В боях они продемонстрировали беспримерную отвагу, силу духа и верность Отечеству", – отметил Королев, его слова приводит пресс-служба.
На мероприятии он поблагодарил ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны.
"Спасибо вам за самоотверженность, за все, что вы сделали и делаете для родной страны! Вы передали нам любовь к Родине, готовность ее защищать, быть стойкими перед испытаниями. Сегодня эти великие традиции продолжают наши военнослужащие, которые вновь плечом к плечу сражаются за нашу страну, за ее ценности, за ее суверенитет, за ее свободу", – заявил Королев.
Участники митинга почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к подножию обелиска и Вечному огню. Также состоялось торжественное прохождение курсантов и слушателей Военной академии воздушно-космической обороны имени Г. К. Жукова, кадетов, юнармейцев.