Королев почтил память освободителей Калинина от фашистов - РИА Новости, 16.12.2025
Тверская область
 
15:24 16.12.2025
Королев почтил память освободителей Калинина от фашистов
Мероприятия в честь 84-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков проходят в Твери во вторник, на митинге у обелиска Победы...
Новости
тверь, виталий королев
Тверская область, Тверь, Виталий Королев
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мероприятия в честь 84-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков проходят в Твери во вторник, на митинге у обелиска Победы выступил исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев, сообщает пресс-служба облправительства.
"Освобождение Калинина навсегда останется в наших сердцах и будет жить вместе с памятью о тысячах героях, которые сражались за город. В боях они продемонстрировали беспримерную отвагу, силу духа и верность Отечеству", – отметил Королев, его слова приводит пресс-служба.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев проинспектировал ход восстановительных работ в многоэтажке на улице Оснабрюкская в Твери - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Королев: нужно в короткие сроки завершить ремонт пострадавшего дома
Вчера, 16:44
На мероприятии он поблагодарил ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны.
"Спасибо вам за самоотверженность, за все, что вы сделали и делаете для родной страны! Вы передали нам любовь к Родине, готовность ее защищать, быть стойкими перед испытаниями. Сегодня эти великие традиции продолжают наши военнослужащие, которые вновь плечом к плечу сражаются за нашу страну, за ее ценности, за ее суверенитет, за ее свободу", – заявил Королев.
Участники митинга почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к подножию обелиска и Вечному огню. Также состоялось торжественное прохождение курсантов и слушателей Военной академии воздушно-космической обороны имени Г. К. Жукова, кадетов, юнармейцев.
Демографический форум в Тверской области собрал активные семьи региона - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Демографический форум в Тверской области собрал активные семьи региона
12 декабря, 17:14
 
Тверская областьТверьВиталий Королев
 
 
