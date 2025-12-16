Рейтинг@Mail.ru
Иностранцы не будут отвечать за безопасность Газы, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 16.12.2025
10:44 16.12.2025
Иностранцы не будут отвечать за безопасность Газы, заявили в ХАМАС
Иностранцы не будут отвечать за безопасность Газы, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 16.12.2025
Иностранцы не будут отвечать за безопасность Газы, заявили в ХАМАС
За внутреннюю безопасность в секторе Газа будут отвечать палестинцы, иностранные силы должны следить за линией разграничения с Израилем, заявил РИА Новости член РИА Новости, 16.12.2025
в мире, израиль, сша, россия, дональд трамп, хамас, оон
В мире, Израиль, США, Россия, Дональд Трамп, ХАМАС, ООН
Иностранцы не будут отвечать за безопасность Газы, заявили в ХАМАС

ХАМАС: за безопасность в Газе будут отвечать палестинцы

Разрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. За внутреннюю безопасность в секторе Газа будут отвечать палестинцы, иностранные силы должны следить за линией разграничения с Израилем, заявил РИА Новости член политического бюро ХАМАС Хусам Бадран.
«
"Позиция по вопросу иностранного присутствия согласована всеми палестинскими фракциями, в том числе движением ХАМАС. Мы согласимся с такими силами, если у них будет четкий мандат, который ограничивается контролем за соблюдением прекращения огня между сторонами. Это предусматривает их нахождение на границе сектора Газа", - сказал собеседник агентства.
Что касается обеспечения безопасности внутри сектора Газа, то это дело исключительно палестинских властей, уверен член политбюро ХАМАС. "Палестинцы самостоятельно совместно с комитетом по управлению, состоящим из технократов, будут управлять сектором Газа, в том числе обеспечивать его внутреннюю безопасность. В этом у международных сил не будет роли", - уверен собеседник агентства.
Ранее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предполагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Бойцы движения ХАМАС в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
ХАМАС подтвердило гибель одного из ключевых командиров движения
14 декабря, 15:15
 
