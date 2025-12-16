Иностранцы не будут отвечать за безопасность Газы, заявили в ХАМАС

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. За внутреннюю безопасность в секторе Газа будут отвечать палестинцы, иностранные силы должны следить за линией разграничения с Израилем, заявил РИА Новости член политического бюро ХАМАС Хусам Бадран.

Что касается обеспечения безопасности внутри сектора Газа, то это дело исключительно палестинских властей, уверен член политбюро ХАМАС. "Палестинцы самостоятельно совместно с комитетом по управлению, состоящим из технократов, будут управлять сектором Газа, в том числе обеспечивать его внутреннюю безопасность. В этом у международных сил не будет роли", - уверен собеседник агентства.