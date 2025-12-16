https://ria.ru/20251216/pakistan-2062287062.html
Глава Минфина Пакистана рассказал, как повлияет ИИ на экономику страны
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Применение искусственного интеллекта позволит ускорить экономический рост Пакистана, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб.
"Применение искусственного интеллекта в Пакистане
очень важно с точки зрения ускорения нашего экономического роста. Например, искусственный интеллект можно использовать в сельском хозяйстве, в финансах, в сфере здравоохранения", - сказал он в рамках конференции Momentum в Эр-Рияде.
В сентябре министр информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шаза Фатима Хаваджа заявила РИА Новости, что Пакистан заинтересован в сотрудничестве в области кибербезопасности и искусственного интеллекта. Она добавила, что Пакистан стремится стать центром передачи данных и в конечном счете цифровым центром для всего региона.
Также она отмечала, что Пакистан хочет наладить стратегическое партнерство с Россией
в сфере информационных технологий.