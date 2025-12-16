Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина Пакистана рассказал, как повлияет ИИ на экономику страны - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/pakistan-2062287062.html
Глава Минфина Пакистана рассказал, как повлияет ИИ на экономику страны
Глава Минфина Пакистана рассказал, как повлияет ИИ на экономику страны - РИА Новости, 16.12.2025
Глава Минфина Пакистана рассказал, как повлияет ИИ на экономику страны
Применение искусственного интеллекта позволит ускорить экономический рост Пакистана, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T08:39:00+03:00
2025-12-16T08:39:00+03:00
в мире
пакистан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021404284_11:0:1376:768_1920x0_80_0_0_9a1e102db7384a133092b70e16dbb47f.png
https://ria.ru/20251216/pakistan-2062286918.html
пакистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021404284_197:0:1221:768_1920x0_80_0_0_8acfb43746e4d3f37ce96852b0edd9ba.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, россия
В мире, Пакистан, Россия
Глава Минфина Пакистана рассказал, как повлияет ИИ на экономику страны

Глава Минфина Пакистана Аурангзеб заявил, что ИИ ускорит экономический рост

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Применение искусственного интеллекта позволит ускорить экономический рост Пакистана, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб.
"Применение искусственного интеллекта в Пакистане очень важно с точки зрения ускорения нашего экономического роста. Например, искусственный интеллект можно использовать в сельском хозяйстве, в финансах, в сфере здравоохранения", - сказал он в рамках конференции Momentum в Эр-Рияде.
В сентябре министр информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шаза Фатима Хаваджа заявила РИА Новости, что Пакистан заинтересован в сотрудничестве в области кибербезопасности и искусственного интеллекта. Она добавила, что Пакистан стремится стать центром передачи данных и в конечном счете цифровым центром для всего региона.
Также она отмечала, что Пакистан хочет наладить стратегическое партнерство с Россией в сфере информационных технологий.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Глава Минфина Пакистана выразил желание страны присоединиться к БРИКС
08:36
 
В миреПакистанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала