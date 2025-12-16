Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: интерактивный шар установили на Центральном рынке в Москве
10:04 16.12.2025
Овчинский: интерактивный шар установили на Центральном рынке в Москве
Овчинский: интерактивный шар установили на Центральном рынке в Москве
На Центральном рынке в связи с проведением фестиваля "Зима в Москве" появился интерактивный стеклянный шар от департамента градостроительной политики
Овчинский: интерактивный шар установили на Центральном рынке в Москве

Овчинский: интерактивный снежный шар установили на Центральном рынке

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. На Центральном рынке в связи с проведением фестиваля "Зима в Москве" появился интерактивный стеклянный шар от департамента градостроительной политики, рассказал министр столичного правительства и глава ДГП Владислав Овчинский.
Инсталляция получила название "Новогодняя атмосфера", ее особенностью является расположенная внутри шара модель Национального космического центра, который был открыт в этом году.
"Это интерактивный экспонат с макетом знакового объекта внутри – Национального космического центра. Он демонстрирует гостям и жителям столицы важный этап развития ракетно-космической отрасли России, начало новой эры открытий и достижений", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении департамента отмечается, что инсталляция не статичная, а если нажать кнопку рядом, то внутри шара и вокруг модели Национального космического центра появятся снежинки. Кроме того, на табличках у объекта можно прочитать познавательные факты о градостроительном развитии Москвы.
