Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что в прошлом веке предрекли об отношениях России и США - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 16.12.2025 (обновлено: 15:50 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/otnosheniya-2062328899.html
СМИ рассказали, что в прошлом веке предрекли об отношениях России и США
СМИ рассказали, что в прошлом веке предрекли об отношениях России и США - РИА Новости, 16.12.2025
СМИ рассказали, что в прошлом веке предрекли об отношениях России и США
Американский футуролог Ларри Тауб в прошлом веке предрек стратегическое партнерство между Россией и США, пишет Asia Times. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:01:00+03:00
2025-12-16T15:50:00+03:00
в мире
россия
сша
сирия
дональд трамп
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027581_0:129:3348:2012_1920x0_80_0_0_d1f3bca6efbbc624e1b95ebcec128071.jpg
https://ria.ru/20251216/smi-2062292841.html
https://ria.ru/20251216/ryabkov-2062321540.html
россия
сша
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027581_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_a13d0823408612f3e97e5a872c4f7b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сирия, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин
В мире, Россия, США, Сирия, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Владимир Путин
СМИ рассказали, что в прошлом веке предрекли об отношениях России и США

AT: футуролог Тауб в прошлом веке предрек улучшение отношений России и США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американский футуролог Ларри Тауб в прошлом веке предрек стратегическое партнерство между Россией и США, пишет Asia Times.
«
"В своей макроисторической модели, разработанной в 1976 году, Тауб утверждал, что США и Россия в итоге придут к стратегическому партнерству — к "северному полярному блоку", который он назвал "Поларио"", — говорится в публикации.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ: США выдвинули Украине жесткий ультиматум
09:38
Как указали в материале, Тауб считал, что сотрудничество между двумя державами станет привлекательнее, как только изменятся глобальные условия. По его мнению, альянс межу Россией и США образуется не из идеологической близости, а из-за таких глубинных факторов, как доступ к ресурсам и подъем Восточной Азии.
На прошлой неделе Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в интервью РИА Новости подчеркнул необходимость нормализации отношений Соединенных Штатов с Россией на фоне недавней отмены санкций против президента Сирии на переходный период.
Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
В октябре спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной в ходе своего визита в США в октябре. Дмитриев охарактеризовал встречу как доказательство того, что среди американцев есть те, кто выступают за диалог с Россией и хотят понять российскую позицию.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Россия не согласится на размещение войск НАТО на Украине, заявил Рябков
11:37
 
В миреРоссияСШАСирияДональд ТрампКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала