МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американский футуролог Ларри Тауб в прошлом веке предрек стратегическое партнерство между Россией и США, пишет Asia Times.
«
"В своей макроисторической модели, разработанной в 1976 году, Тауб утверждал, что США и Россия в итоге придут к стратегическому партнерству — к "северному полярному блоку", который он назвал "Поларио"", — говорится в публикации.
Как указали в материале, Тауб считал, что сотрудничество между двумя державами станет привлекательнее, как только изменятся глобальные условия. По его мнению, альянс межу Россией и США образуется не из идеологической близости, а из-за таких глубинных факторов, как доступ к ресурсам и подъем Восточной Азии.
На прошлой неделе Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в интервью РИА Новости подчеркнул необходимость нормализации отношений Соединенных Штатов с Россией на фоне недавней отмены санкций против президента Сирии на переходный период.
Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
В октябре спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной в ходе своего визита в США в октябре. Дмитриев охарактеризовал встречу как доказательство того, что среди американцев есть те, кто выступают за диалог с Россией и хотят понять российскую позицию.