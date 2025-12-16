Рейтинг@Mail.ru
Премьер Финляндии сделал провокационное заявление о России - РИА Новости, 16.12.2025
12:05 16.12.2025 (обновлено: 13:53 16.12.2025)
Премьер Финляндии сделал провокационное заявление о России
Премьер Финляндии сделал провокационное заявление о России

Орпо: у ЕС нет других вариантов, кроме конфискации российских активов

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. У стран-членов Европейского союза нет запасных вариантов помощи Киеву, кроме передачи ему конфискованных российских активов, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times.
"Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов", — сказал глава финского правительства.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Зеленский признал, что Киеву могут не достаться замороженные активы России
03:16

Ситуация с активами

Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы Центрального Банка России ؙ— это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД Российской Федерации заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Россия не получит доступа к замороженным активам, заявил Мерц
Вчера, 20:36
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия в ЕС замороженных российских активов. Как она уточнила позже, характер российского ответа будет сюрпризом.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ: Бельгия не согласилась с гарантиями ЕС по изъятию российских активов
10:49
 
В миреРоссияПеттери ОрпоЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияEuroclearУкраинаМария ЗахароваФинляндия
 
 
