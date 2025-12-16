Орбан резко отреагировал на антироссийский план ЕС

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Навязываемое членам ЕС решение о финансировании военных расходов Киева за счет совместных заимствований ляжет тяжким бременем на будущие поколения европейцев, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Тем, кто этого не хочет, это все равно будет навязано, и они будут платить проценты десятилетиями. Это означает безвозвратную потерю возможности быстрого завершения конфликта России и Украины. Мы движемся в направлении эскалации, и одно можно сказать наверняка: даже наши внуки будут нести бремя последствий этого конфликта", — написал Орбан.
Орбан предрек крах европейских правительств
Вчера, 23:37
Орбан уже заявлял, что ЕС потратил на конфликт на Украине более ста миллиардов евро и теперь хочет конфисковать российские активы, поскольку иначе наступит крах нескольких правительств в Европе.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире программы "Час правды" подчеркнул, что Венгрия не готова потратить ни центра из своих денег на финансирование Украины и выступает против конфискации российских замороженных активов.
Ситуация с активами
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы Центрального Банка России ؙ— это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД Российской Федерации заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия в ЕС замороженных российских активов. Как она уточнила позже, характер российского ответа будет сюрпризом.