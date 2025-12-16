Рейтинг@Mail.ru
Орбан резко отреагировал на антироссийский план ЕС - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 16.12.2025 (обновлено: 16:41 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/orban-2062428186.html
Орбан резко отреагировал на антироссийский план ЕС
Орбан резко отреагировал на антироссийский план ЕС - РИА Новости, 16.12.2025
Орбан резко отреагировал на антироссийский план ЕС
Навязываемое членам ЕС решение о финансировании военных расходов Киева за счет совместных заимствований ляжет тяжким бременем на будущие поколения европейцев,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:40:00+03:00
2025-12-16T16:41:00+03:00
в мире
украина
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
еврокомиссия
euroclear
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
https://ria.ru/20251215/orban-2062251408.html
https://ria.ru/20251216/siyyarto-2062421135.html
https://ria.ru/20251216/es-2062420493.html
https://ria.ru/20251215/es-2062223446.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия, euroclear, мария захарова, петер сийярто, венгрия, россия
В мире, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, Euroclear, Мария Захарова, Петер Сийярто, Венгрия, Россия
Орбан резко отреагировал на антироссийский план ЕС

Орбан: финансирование Киева со стороны ЕС ляжет бременем на наших внуков

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Навязываемое членам ЕС решение о финансировании военных расходов Киева за счет совместных заимствований ляжет тяжким бременем на будущие поколения европейцев, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Тем, кто этого не хочет, это все равно будет навязано, и они будут платить проценты десятилетиями. Это означает безвозвратную потерю возможности быстрого завершения конфликта России и Украины. Мы движемся в направлении эскалации, и одно можно сказать наверняка: даже наши внуки будут нести бремя последствий этого конфликта", — написал Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Орбан предрек крах европейских правительств
Вчера, 23:37
Глава венгерского правительства также подчеркнул, что Будапешту предстоит действовать под усиливающимся давлением со стороны ЕС.
Орбан уже заявлял, что ЕС потратил на конфликт на Украине более ста миллиардов евро и теперь хочет конфисковать российские активы, поскольку иначе наступит крах нескольких правительств в Европе.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире программы "Час правды" подчеркнул, что Венгрия не готова потратить ни центра из своих денег на финансирование Украины и выступает против конфискации российских замороженных активов.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Сийярто предрек крах экономики Европы при конфискации российских активов
16:19

Ситуация с активами

Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы Центрального Банка России ؙ— это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД Российской Федерации заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ЕС не заинтересован в мире на Украине, заявил Сийярто
16:17
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия в ЕС замороженных российских активов. Как она уточнила позже, характер российского ответа будет сюрпризом.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Сийярто прокомментировал строительство оружейных заводов на Украине
Вчера, 19:38
 
В миреУкраинаВиктор ОрбанЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияEuroclearМария ЗахароваПетер СийяртоВенгрияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала