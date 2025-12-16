Рейтинг@Mail.ru
Конфискация активов России втянет ЕС в серьезные проблемы, заявил Орбан - РИА Новости, 16.12.2025
01:28 16.12.2025
Конфискация активов России втянет ЕС в серьезные проблемы, заявил Орбан
Конфискация активов России втянет ЕС в серьезные проблемы, заявил Орбан
Конфискация российских активов Евросоюзом будет равносильна объявлению войны и втянет Европу в очень серьезные проблемы, заявил венгерский премьер-министр... РИА Новости, 16.12.2025
Конфискация активов России втянет ЕС в серьезные проблемы, заявил Орбан

Орбан: конфискация российских активов ЕС будет равносильна объявлению войны

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Конфискация российских активов Евросоюзом будет равносильна объявлению войны и втянет Европу в очень серьезные проблемы, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"На столе огромная сумма денег, а именно 230 миллиардов евро. Это сумма замороженных российских активов, которые европейские лидеры поставили перед собой цель конфисковать и передать украинцам, что, по нашему мнению, будет равносильно объявлению войны и втянет Евросоюз в очень серьезные проблемы", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Орбан предрек крах европейских правительств
Вчера, 23:37
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Орбан рассказал, что будет, если Россия оспорит конфискацию активов в суде
Вчера, 23:37
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
