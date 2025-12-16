Рейтинг@Mail.ru
Охраннику, раненному в школе в Одинцово, оказывают медицинскую помощь - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/ohrannik-2062398887.html
Охраннику, раненному в школе в Одинцово, оказывают медицинскую помощь
Охраннику, раненному в школе в Одинцово, оказывают медицинскую помощь - РИА Новости, 16.12.2025
Охраннику, раненному в школе в Одинцово, оказывают медицинскую помощь
Раненному в Успенской школе охраннику оказывают помощь в Одинцовской областной больнице, сообщил глава Одинцовского городского округа Подмосковья Андрей Иванов. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:18:00+03:00
2025-12-16T15:18:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей иванов
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
нападение подростка в школе в одинцово
одинцово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062394296_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_594e16413e9e75404f90f7ab5c7cb926.jpg
https://ria.ru/20251216/odintsovo-2062395894.html
московская область (подмосковье)
одинцово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062394296_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_94fb243164e562909682ddb8b10b8173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), андрей иванов, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф), нападение подростка в школе в одинцово, одинцово
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Иванов, Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение подростка в школе в Одинцово, Одинцово
Охраннику, раненному в школе в Одинцово, оказывают медицинскую помощь

Раненному в Успенской школе в Одинцово охраннику оказывают помощь в больнице

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСледователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области на месте нападения в Успенской школе в поселке Горки-2 Московской области
Следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области на месте нападения в Успенской школе в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области на месте нападения в Успенской школе в поселке Горки-2 Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Раненному в Успенской школе охраннику оказывают помощь в Одинцовской областной больнице, сообщил глава Одинцовского городского округа Подмосковья Андрей Иванов.
"Раненому охраннику оказывают медицинскую помощь в Одинцовской областной больнице, постоянно получаю информацию о его состоянии", - написал Иванов в своем Telegram-канале.
По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые.
Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Во всех школах в Одинцово усилили меры безопасности
15:10
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Андрей ИвановКсения МишоноваСледственный комитет России (СК РФ)Нападение подростка в школе в ОдинцовоОдинцово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала