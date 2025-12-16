https://ria.ru/20251216/ohrannik-2062398887.html
Охраннику, раненному в школе в Одинцово, оказывают медицинскую помощь
Раненному в Успенской школе охраннику оказывают помощь в Одинцовской областной больнице, сообщил глава Одинцовского городского округа Подмосковья Андрей Иванов. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:18:00+03:00
Раненному в Успенской школе в Одинцово охраннику оказывают помощь в больнице