16:33 16.12.2025 (обновлено: 16:37 16.12.2025)
В Шереметьево сняли временные ограничения
В Шереметьево сняли временные ограничения
© РИА Новости / Евгений Биятов
Терминал B международного аэропорта "Шереметьево"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Терминал B международного аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сняты временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево", сообщает авиагавань.
"Сняты введённые в 03:20 мск временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево". Аэропорт работает в штатном режиме. Рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию", - говорится в сообщении.
Авиакомпании рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты
13 декабря, 01:08
 
