21:15 16.12.2025 (обновлено: 22:40 16.12.2025)
СК показал кадры из школы в Одинцово, где подросток убил ученика
2025-12-16T21:15:00+03:00
2025-12-16T22:40:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
одинцово
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
нападение подростка в школе в одинцово
россия
московская область (подмосковье)
одинцово
происшествия, россия, московская область (подмосковье), одинцово, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф), нападение подростка в школе в одинцово
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение подростка в школе в Одинцово
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следственный комитет России показал кадры из школы в Одинцово, где подросток убил ученика и ранил охранника: на видео следователи и криминалисты проводят следственные действия в учебном заведении, а также показан нож.
По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые. Возбуждено уголовное дело.
На кадрах, которые опубликовал СК РФ в Telegram-канале, видно, как в учебном заведении работают криминалисты и следователи. Кроме того, на видео показан нож, на котором, предположительно, кровь. Также следствие показало кабинку, где лежали вещи, предположительно, нападавшего - рубашка, пакет, скотч, ножницы, телефон, ремень, тактический разгрузочный жилет, рюкзак и кобура.
Местные жители возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Запредельная жестокость". Что известно о нападении в школе Одинцово
Вчера, 14:37
 
Заголовок открываемого материала