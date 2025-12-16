https://ria.ru/20251216/odintsovo-2062490833.html
СК показал кадры из школы в Одинцово, где подросток убил ученика
СК показал кадры из школы в Одинцово, где подросток убил ученика - РИА Новости, 16.12.2025
СК показал кадры из школы в Одинцово, где подросток убил ученика
Следственный комитет России показал кадры из школы в Одинцово, где подросток убил ученика и ранил охранника: на видео следователи и криминалисты проводят... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T21:15:00+03:00
2025-12-16T21:15:00+03:00
2025-12-16T22:40:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
одинцово
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
нападение подростка в школе в одинцово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062492281_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e670ab8345874dd0b7948ae155c58f83.jpg
https://ria.ru/20251216/kriminal-2062382059.html
россия
московская область (подмосковье)
одинцово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062492281_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4dce692d47db78a02fd48745fc9e737d.jpg
Следственные действия по факту происшествия в школе Одинцовского округа
Следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области продолжают работу на месте происшествия
2025-12-16T21:15
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), одинцово, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф), нападение подростка в школе в одинцово
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение подростка в школе в Одинцово
СК показал кадры из школы в Одинцово, где подросток убил ученика
СК показал кадры из школы, где подросток убил ученика и ранил охранника