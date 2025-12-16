Во всех школах в Одинцово усилили меры безопасности

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Меры безопасности усилили во всех школах подмосковного Одинцово после трагедии в Успенской школе, полиция и Росгвардия на дежурстве, сообщил глава городского округа Андрей Иванов.

Во вторник в одинцовской школе произошло нападение, погиб ученик четвертого класса, есть раненые.

« "Во всех школах округа усилены меры безопасности, полиция и Росгвардия на дежурстве", - сообщил Иванов в своем Telegram-канале