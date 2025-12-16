https://ria.ru/20251216/odintsovo-2062395894.html
Во всех школах в Одинцово усилили меры безопасности
Меры безопасности усилили во всех школах подмосковного Одинцово после трагедии в Успенской школе, полиция и Росгвардия на дежурстве, сообщил глава городского... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:10:00+03:00
происшествия
одинцово
андрей иванов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение подростка в школе в одинцово
одинцово
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062387008_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_62c83a6c7f0ac579d01ed8ad6dad6208.jpg
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
В Одинцово после нападения в Успенской школе усилили меры безопасности