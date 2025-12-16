Рейтинг@Mail.ru
Воробьев назвал нападение в школе в Одинцово ужасной жестокостью
13:07 16.12.2025 (обновлено: 16:44 16.12.2025)
Воробьев назвал нападение в школе в Одинцово ужасной жестокостью
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал нападение в одинцовской школе ужасной жестокостью и призвал журналистов отказаться от публикации видео с... РИА Новости, 16.12.2025
московская область (подмосковье)
одинцово
андрей воробьев
ксения мишонова
нападение подростка в школе в одинцово
московская область (подмосковье)
одинцово
московская область (подмосковье), одинцово, андрей воробьев, ксения мишонова, нападение подростка в школе в одинцово
Московская область (Подмосковье), Одинцово, Андрей Воробьев, Ксения Мишонова, Нападение подростка в школе в Одинцово
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал нападение в одинцовской школе ужасной жестокостью и призвал журналистов отказаться от публикации видео с места трагедии.
"Сегодняшнее преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка", — написал он в мессенджере Мax.
Губернатор также обратился к журналистам с просьбой ответственно относиться к публикации видео с места ЧП.
"Это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи", — напомнил Воробьев.
По его словам, невозможно представить себе переживания родителей погибшего мальчика. Власти Подмосковья скорбят вместе с семье и готовы оказать ей всю возможную помощь, добавил губернатор.
Он отметил, что инцидент в школе стал настоящей трагедией для всего Подмосковья. По мнению Воробьева, следует детально проанализировать произошедшее и сделать все, чтобы такое больше не больше не повторилось.
Сегодня утром в одной из школ в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток напал с ножом на охранника и учеников. Пострадали несколько человек, один из них, четвероклассник, от полученных ранений умер.
Сотрудник правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Прокуратура устанавливает обстоятельства нападения в школе в Одинцово
11:57
 
Московская область (Подмосковье)ОдинцовоАндрей ВоробьевКсения МишоноваНападение подростка в школе в Одинцово
 
 
