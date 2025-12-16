Воробьев назвал нападение в школе в Одинцово ужасной жестокостью

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал нападение в одинцовской школе ужасной жестокостью и призвал журналистов отказаться от публикации видео с места трагедии.

"Сегодняшнее преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка", — написал он в мессенджере Мax.

Губернатор также обратился к журналистам с просьбой ответственно относиться к публикации видео с места ЧП.

"Это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи", — напомнил Воробьев

По его словам, невозможно представить себе переживания родителей погибшего мальчика. Власти Подмосковья скорбят вместе с семье и готовы оказать ей всю возможную помощь, добавил губернатор.

Он отметил, что инцидент в школе стал настоящей трагедией для всего Подмосковья. По мнению Воробьева, следует детально проанализировать произошедшее и сделать все, чтобы такое больше не больше не повторилось.