Прокуратура устанавливает обстоятельства нападения в школе в Одинцово
11:57 16.12.2025 (обновлено: 12:03 16.12.2025)
Прокуратура устанавливает обстоятельства нападения в школе в Одинцово
Прокуратура устанавливает обстоятельства нападения в школе в Одинцово - РИА Новости, 16.12.2025
Прокуратура устанавливает обстоятельства нападения в школе в Одинцово
Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц школы в Одинцово на предмет соблюдения законодательства об охранной деятельности, сообщили в подмосковной... РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Одинцово, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура устанавливает обстоятельства нападения в школе в Одинцово

Прокуратура устанавливает обстоятельства нападения подростка в школе в Одинцово

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Сотрудник правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Сотрудник правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сотрудник правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц школы в Одинцово на предмет соблюдения законодательства об охранной деятельности, сообщили в подмосковной прокуратуре.
Ранее в СК РФ рассказали, что подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело.
«
"По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина Одинцовская городская прокуратура устанавливает все обстоятельства нападения на учеников в одном из образовательных учреждений в поселке Горки-2... В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.
Отмечается, что для координации действий правоохранителей на месте происшествия находится Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.
Стали известны подробности ЧП в школе в Одинцово
