Прокуратура устанавливает обстоятельства нападения в школе в Одинцово
Прокуратура устанавливает обстоятельства нападения в школе в Одинцово - РИА Новости, 16.12.2025
Прокуратура устанавливает обстоятельства нападения в школе в Одинцово
Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц школы в Одинцово на предмет соблюдения законодательства об охранной деятельности, сообщили в подмосковной... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T11:57:00+03:00
2025-12-16T11:57:00+03:00
2025-12-16T12:03:00+03:00
происшествия
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
Прокуратура устанавливает обстоятельства нападения в школе в Одинцово
