После нападения в школе в Одинцово есть раненые - РИА Новости, 16.12.2025
11:03 16.12.2025 (обновлено: 11:34 16.12.2025)
После нападения в школе в Одинцово есть раненые
Раненые есть после нападения в Успенской школе в Одинцово, где при нападении погиб ребенок, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. РИА Новости, 16.12.2025
одинцово, происшествия, московская область (подмосковье), ксения мишонова, нападение подростка в школе в одинцово
Одинцово, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова, Нападение подростка в школе в Одинцово
© Кадр видео из соцсетейПодросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Раненые есть после нападения в Успенской школе в Одинцово, где при нападении погиб ребенок, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
Ранее Мишонова сообщила, что в одинцовской школе произошло нападение, есть пострадавшие, на месте работают правоохранительные органы.
"К нашему великому горю, в школе погиб ребенок, ученик четвертого класса. Есть раненые", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
