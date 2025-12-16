Полиция и ТЦК перекрыли улицу Тепловозную в Киеве для проверки документов у всех водителей. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото

Полиция и ТЦК перекрыли улицу Тепловозную в Киеве для проверки документов у всех водителей. Кадр видео из соцсетей

Полиция и ТЦК перекрыли улицу Тепловозную в Киеве для проверки документов у всех водителей. Кадр видео из соцсетей

Одесситы носят с собой взятку для ТЦК, рассказала местная жительница

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Одесситы носят с собой 500 евро, чтобы откупиться от сотрудников украинских военкоматов и принудительной мобилизации, рассказала РИА Новости жительница города.

Ранее она сообщила РИА Новости о том, что в городе с назначением главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в разы выросло как количество сотрудников военкоматов, так и число принудительно мобилизованных.

"Люди, если кто имеет деньги, 500 "евриков" с собой таскают, откупаются", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, у сотрудников военкоматов "есть свои таксы".

"Когда на улице ловят, меньшая сумма идет. Там, где их обучают (при попадании мобилизованного в учебный центр - ред.), уже практически невозможно откупиться. Там растут суммы", - отметила она.

Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины . Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ , на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.