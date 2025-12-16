Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025

Одесситы носят с собой взятку для ТЦК, рассказала местная жительница
03:55 16.12.2025
Одесситы носят с собой взятку для ТЦК, рассказала местная жительница
Одесситы носят с собой 500 евро, чтобы откупиться от сотрудников украинских военкоматов и принудительной мобилизации, рассказала РИА Новости жительница города. РИА Новости, 16.12.2025
в мире
украина
одесса
владимир зеленский
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
одесса
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Одесситы носят с собой 500 евро, чтобы откупиться от сотрудников украинских военкоматов и принудительной мобилизации, рассказала РИА Новости жительница города.
Ранее она сообщила РИА Новости о том, что в городе с назначением главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в разы выросло как количество сотрудников военкоматов, так и число принудительно мобилизованных.
"Люди, если кто имеет деньги, 500 "евриков" с собой таскают, откупаются", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, у сотрудников военкоматов "есть свои таксы".
"Когда на улице ловят, меньшая сумма идет. Там, где их обучают (при попадании мобилизованного в учебный центр - ред.), уже практически невозможно откупиться. Там растут суммы", - отметила она.
Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
