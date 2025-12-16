Рейтинг@Mail.ru
13:19 16.12.2025
В Пушкинском музее растет очередь за билетами на выставку Шагала
Посетители приходят в кассы Пушкинского музея, чтобы очно купить билеты на выставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения", в очереди стоят несколько десятков РИА Новости, 16.12.2025
Культура, Марк Шагал, Москва
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Посетители приходят в кассы Пушкинского музея, чтобы очно купить билеты на выставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения", в очереди стоят несколько десятков человек, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее РИА Новости выяснило, что билеты на моновыставку Шагала, открывшуюся в Пушкинском музее 11 декабря, распроданы на сайте музея на месяц вперед до 11 января, однако билеты доступны для покупки в кассах музея с ограничением по времени.
Большая очередь выстроилась у касс в Пушкинский музей с утра. Посетители приобретают билеты на сеансы в свободное время в кассах по льготному и обычному тарифам. Количество желающих приобрести билет на выставку растёт с каждой минутой. Также билеты приобретают учителя и организаторы школьных и студенческих экскурсионных мероприятий.
Проект "Марк Шагал. Радость земного притяжения" был представлен в Пушкинском музее 10 декабря. Основу экспозиции составили произведения "русского периода" (конец 1900-х - 1922) - одного из самых насыщенных и важных в творчестве художника. Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на Родину.
