В Пушкинском музее растет очередь за билетами на выставку Шагала

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Посетители приходят в кассы Пушкинского музея, чтобы очно купить билеты на выставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения", в очереди стоят несколько десятков человек, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее РИА Новости выяснило, что билеты на моновыставку Шагала , открывшуюся в Пушкинском музее 11 декабря, распроданы на сайте музея на месяц вперед до 11 января, однако билеты доступны для покупки в кассах музея с ограничением по времени.

Большая очередь выстроилась у касс в Пушкинский музей с утра. Посетители приобретают билеты на сеансы в свободное время в кассах по льготному и обычному тарифам. Количество желающих приобрести билет на выставку растёт с каждой минутой. Также билеты приобретают учителя и организаторы школьных и студенческих экскурсионных мероприятий.