Фигуранты дела о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева во Втором Западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото

Фигуранты дела о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева во Втором Западном окружном военном суде в Москве

Обвиняемым в покушении на Соловьева запросили сроки вплоть до пожизненного

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обвинение просит приговорить к срокам вплоть до пожизненного семерых фигурантов дела о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.

Прокурор в прениях сторон попросил суд приговорить предполагаемого создателя группировки Андрея Пронского к пожизненному сроку, остальных фигурантов – к срокам от 13 до 30 лет.

По версии следствия, в 2021 году Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки NS/WP*, запрещенной в России , о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица.

Для реализации планов Пронский, Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Стрижаков и иные лица приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств.

Под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве , Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладений, военного комиссариата.

Не позднее 4 апреля 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева . Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они собирали информацию о Соловьеве. Участники преступного сговора планировали установить на кузов машины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие.

Преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.

Скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трех военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон. Позднее его также задержали.

Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В книге имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.

В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области , обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62-мм, 748 патронов калибра 9-мм, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.